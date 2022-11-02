Токио, 2 ноября 2022, 03:27 — REGNUM Через территориальные воды Японии вблизи юго-западной части страны прошёл корабль ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом 2 ноября сообщает оборонное ведомство Японии.
По данным японских военных, китайский корабль проследовал через территориальные воды страны около острова Кутиноэрабу (префектура Кагосима), после чего покинул японские территориальные воды в районе острова Якусима и направился на юго-восток.
Отмечается, что минобороны Японии в настоящее время уточняет информацию о маршруте и других действиях корабля ВМС Китая.
Как сообщало ИА REGNUM, недавно введённый в строй фрегат типа 054A «Цзыян» ВМС НОАК дебютировал в учениях.
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