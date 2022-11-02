Москва, 2 ноября, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Рассмотреть финансовые претензии Минобороны России к ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» арбитраж Москвы планирует 5 декабря 2022 года. Сумма претензий ведомства к компании из дивизиона «Объединённой авиастроительной корпорации» превышает 422 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление в базе суда появилось 21 октября 2022 года. Дело принято судьей Бушкаревым. Сумма требований составляет 422,73 млн рублей, но детали спора и обоснование иска пока не раскрывались. Возможно, в основе данного судебного разбирательства лежит один из контрактов, связывающих стороны.

Напомним, в октябре 2022 года с авиакомплекса уже взыскивали долг по договору по иску одного из кредиторов — более 16 млн рублей.

Претензии к ПАО также на сегодня имеют ещё ряд юридических лиц, в том числе АО «Технодинамика», подавшее 31 октября иск на сумму свыше 12,7 млн рублей.