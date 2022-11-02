Вашингтон, , 03:08 — REGNUM «Маленьким Наполеоном-2022», котором нужна только победа в конфликте, а не компромисс, назвали Владимира Зеленского в Германии. Такое заявление сделал 1 ноября журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению Лаутербаха, Зеленский хочет добиться победы с привлечением войск и ресурсов НАТО.

«Терять ему нечего: мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель», — пояснил журналист.

По мнению автора статьи, Зеленскому дали роль «стрелки на весах судьбы», при этом всё происходящее напоминает «русскую рулетку». Хорошо осознавая ситуацию, Зеленский пытается вести свою игру, ставкой в которой стал весь мир. При этом страны Запада потворствуют этой игре.

Также Лаутербах отмечает, что президент США Джозеф Байден, заявляя о ведущейся работе над предупреждением третьей мировой войны, но параллельно вооружая киевский режим, «наводит мост» к взаимному уничтожению США и России.

Исходя из риторики администрации Белого дома, журналист предполагает, что Байден, вероятнее всего, рассчитывает на наличие здравого смысла у президента России Владимира Путина.

«Но где же здравый смысл у самого Байдена? Не пренебрегает ли президент США здравым смыслом, если и вправду верит, что сможет без ядерной войны обезвредить Россию как великую державу, конкурирующую с США», — задаёт риторический вопрос автор статьи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению ведущего американского телеканала Fox News Такера Карлсона, демократы используют киевский режим лишь для достижения своих внутриполитических амбиций.

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