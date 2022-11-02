Гуаякиль, Эквадор, , 03:06 — REGNUM По меньшей мере пять полицейских были погибли в результате серии вооруженных нападений со взрывами в эквадорских городах Гуаякиль и Эсмеральдас, передает телеканал TeleSUR.

Флаг Эквадора

Всего было совершено девять атак. В связи с происшествиями президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в двух провинциях страны — Гуаяс и Эсмеральдас.

Нападения могли быть организованы преступными группировками, которые таким образом ответили властям на перевод сотен заключенных из тюрьмы Литорал в другие исправительные учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября пятерых заключенных погибли и еще 23 человека пострадали в результате беспорядков в тюрьме города Гуаякиль.

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