Прага, , 02:56 — REGNUM Процветание Чехии долгие годы базировалось на дешевой электроэнергии и поставках энергоносителей из России, заявил экс-депутат Европарламента Ян Келлер газете Casopis Argument.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главной предпосылкой к процветанию была дешёвая энергия, доступное сырьё и выгодные коммерческие отношения», — подчеркнул он.

По словам Келлера, в настоящее время в Чехии множество компаний оказались на гране банкротства из-за высоких темпов роста инфляции и подорожавшей электроэнергии. Он подчеркнул, что к такой ситуации республику привела поддержка антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чешская газета Seznam Zpravy заявила, что все больше жителей Чехии «сыты по горло» ситуацией вокруг территории бывш. УССР. По мнению авторов публикации, чешские граждане недовольны ростом стоимости электроэнергии и продуктов питания.