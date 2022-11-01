Лондон, 2 ноября, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Британская юридическая компания McCue Jury & Partners заявила, что подает в суд иск против «ЧВК Вагнера» и российского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«В рамках более широкой кампании гражданского общества по защите закона с коалицией ведущих мировых экспертов McCue Jury & Partners направила письмо о принятии мер в отношении Евгения Пригожина и основанной им группы», — говорится в сообщении.

Утверждается, что иск будет подаваться от лица жителей территории бывш. УССР. При этом судебные тяжбы будут спонсироваться за счет сбора пожертвований от неравнодушных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новая Зеландия ввела санкции против 14 российских граждан и семи организаций. В числе лиц, попавших под экономические ограничения, попали и люди, которых подозревают в связях с «ЧВК Вагнера».