Владивосток, , 02:30 — REGNUM Пожар на подстанции прервал подачу энергоснабжения жильцам крупного района города Владивостока в Приморском крае. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба мэрии города.

Свет. Лампочка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Авария. вызванная пожаром на подстанции, произошла поздно вечером 1 ноября. К устранению последствий пожара приступила бригада специалистов в составе 36 человек и восьми единиц спецтехники. Часть жилого фонда на пять улицах района удалось подключить к энергоснабжению в тече6ние нескольких часов. Ещё в ряде жилых домов планируется восстановить подачу электроэнергии примерно к 12:00 по местному времени.

Без энергоснабжения остаются социальные объекты, включая 11 детских садов. Родителей воспитанников детского сада в мэрии просят отнестись с пониманием к ситуации. Ремонтные бригады продолжают свою работу над восстановлением энергоснабжения в городе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Швеции в результате аварии на электростанции без света остались около 10 тыс. человек.

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