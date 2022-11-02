Оттава, , 02:26 — REGNUM Банк Канады будет вынужден вновь повышать уровень ключевой процентной ставки, чтобы бороться с высокой инфляцией в стране, заявил глава учреждения Тифф Маклем на заседании комитета по банковскому делу, торговле и экономике в канадском Сенате.

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По его словам «банк еще не достиг, но приближается к цели», которая заключается в низкой, стабильной и предсказуемой инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Банк Канады повысил ключевую ставку с 3,25% до 3,75% годовых.

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