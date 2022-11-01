Лондон, 2 ноября, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Сотрудники почты Великобритании объявили о проведении забастовок в ноябре, в том числе и во время «черной пятницы». Об этом сообщает пресс-служба профсоюза работников связи Соединенного Королевства.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон. Великобритания

Согласно объявлению, работники почты не выйдут на работу 24–25 ноября, а также 30 ноября и 1 декабря. При этом профсоюз принял решение о забастовке после того, как руководство Королевской почты предложило работникам повышение заработной платы на 9% в течение двух лет. Однако сама почтовая компания понесла в 2022 году убытки на сумму более 219 млн фунтов стерлингов.

В профсоюзе подчеркнули, что такие предложения руководства ухудшают условия труда. Ранее руководство Королевской почты предлагало повышение зарплаты на 5,5%, которое также было отклонено со стороны работников. Профсоюз требует, чтобы сотрудникам почты повысили зарплаты таким образом, чтобы они могли покрыть убытки от рекордных темпов роста инфляции.