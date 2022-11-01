Красноярск, 2 ноября, 2022, 02:12 — ИА Регнум. В среду, 2 ноября, в Красноярске переменная облачность, без осадков, температура воздуха +2… +5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Белка в осеннем лесу

В 6:00 на Театральной площади было −1 °C.

Ночью с 2 на 3 ноября ожидается до −5… −2 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с. Давление — 746 (0) мм рт. ст.

В четверг, 3 ноября, в Красноярске до +2… +5 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до −1… +2 °C.

В пятницу, 4 ноября, в Красноярске ожидается до +3… +5 °C днём и до −2… +1 °C ночью. Облачно, днём небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 2 ноября на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы очень сильного южного ветра местами до 25−27 м/с, метель. В Туруханском районе местами сильный снег.

На севере центральных районов Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах местами гололедица.

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