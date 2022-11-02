Нью-Йорк, США, , 02:03 — REGNUM Социальная сеть Twitter после ее покупки американским олигархом Илоном Маском и сокращений персонала может столкнуться с потерей рекламодателей. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Twitter Иван Шилов © ИА REGNUM

«Twitter сталкивается с исходом руководителей и пугливых рекламодателей в связи с тем, что Илон Маск и его советники установили контроль над социальной сетью, готовясь сократить сотрудников и внести изменения в платформу», — отмечает издание.

В частности, соцсеть уже покинули директор по рекламе Сара Персонетт, а также директор по продукции Джей Салливан. Газета утверждает, что ряд рекламодателей уже обеспокоились из-за планов Маска смягчить принципы модерации контента в социальной сети. В частности, рекламная компания IPG уже решила приостановить работу с социальной сетью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский бизнесмен Илон Маск приобрел социальную есть Twitter. Он заявил, что не планирует массовые сокращения в компании, однако ряд сотрудников, в том числе и из руководства, уже покинули свои посты. Также Маск распустил совет директоров Twitter.