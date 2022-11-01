Лондон, 2 ноября, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал «довольно проблематичной» ситуацию с подготовкой в стране пилотов для новейших американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом он сказал 1 ноября в ходе выступления в профильном комитете верхней палаты британского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

По словам министра, подготовка лётного состава из-за постоянных задержек занимает до восьми лет вместо планируемого показателя в два-три года.

Бен Уоллес «Наша схема подготовки лётчиков не то место, где я хотел бы находиться».

Телеканал Sky News отмечает, что Великобритания ранее планировала закупить в США 138 истребителей-бомбардировщиков F-35, но с 2006 года приобрела только 27 самолётов. Один из них в ноябре 2021 года потерпел крушение при выполнении полёта с борта авианосца Queen Elizabeth.

Стоимость одного «британского» F-35 эксперты оценивают в 190 млн фунтов стерлингов ($218 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость обслуживания закупаемых для ВВС Японии американских истребителей пятого поколения F-35 в два-три раза превысит затраты на их закупку.