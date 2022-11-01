Берлин, 2 ноября, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «высоко оценил» приверженность Турции продолжению вывоза зерна с территории б. УССР в рамках «Черноморской инициативы». Об этом 1 ноября сообщает официальный представитель федерального правительства Штеффен Хебештрайт.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По словам немецкого чиновника, стороны также обменялись мнениями о развитии ситуации в регионе. При этом Шольц «решительно отверг обвинения России в том, что [киевский режим] готовится применить» так называемую «грязную бомбу».

Штеффен Хебештрайт «Канцлер и президент Турции согласились с тем, что ядерная риторика России безответственна».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что рассмотрение вопроса о возвращении России к «зерновой сделке» возможно только после расследования атак на инфраструктуру и корабли Черноморского флота в Севастополе и получения от Киева реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.

Президент России также напомнил о невыполнении и второй части пакетных договорённостей — по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.