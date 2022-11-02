Вашингтон, , 01:24 — REGNUM Соединенные Штаты не располагают данными об отправке Россией гиперзвукового оружия в Белоруссию, заявил координатор при Совете национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби в ходе брифинга.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Белоруссии», — заявил он.

Кирби добавил, что США не видят вовлеченности Минска в специальную операцию по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что на белорусской территории уже действуют два совместных российско-белорусских центра подготовки военнослужащих. В частности, в Белоруссии готовят военнослужащих ВВС, ПВО, а также ракетных войск и артиллерии.