Ньюарк, США, 2 ноября 2022, 01:21 — REGNUM Двое полицейских получили ранения во время обыска в здании в американском городе Ньюарк (штат Нью-Джерси), передает телеканал ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации журналистов, пострадавшие госпитализированы и находятся в стабильном состоянии. По одной из версий, преступник стрелял в полицейских с возвышенности. Полиция продолжает розыск злоумышленника.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября неизвестный мужчина начал стрелять по участникам похоронной церемонии в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) и ранил шестерых человек.
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