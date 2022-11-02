Ньюарк, США, , 01:21 — REGNUM Двое полицейских получили ранения во время обыска в здании в американском городе Ньюарк (штат Нью-Джерси), передает телеканал ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полиция США U.S. Air Force Space Command

По информации журналистов, пострадавшие госпитализированы и находятся в стабильном состоянии. По одной из версий, преступник стрелял в полицейских с возвышенности. Полиция продолжает розыск злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября неизвестный мужчина начал стрелять по участникам похоронной церемонии в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) и ранил шестерых человек.

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