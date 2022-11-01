Ньюарк, США, 2 ноября, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Двое полицейских получили ранения во время обыска в здании в американском городе Ньюарке (штат Нью-Джерси), передает телеканал ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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По информации журналистов, пострадавшие госпитализированы и находятся в стабильном состоянии. По одной из версий, преступник стрелял в полицейских с возвышенности. Полиция продолжает розыск злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября неизвестный мужчина начал стрелять по участникам похоронной церемонии в американском городе Питтсбурге (штат Пенсильвания) и ранил шестерых человек.