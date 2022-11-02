Берлин, 2 ноября 2022, 01:02 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недостоверности утверждения президента России Владимира Путина о том, что экспорт российского зерна и удобрений на мировые рынки до сих пор якобы не разблокирован Западом, что нарушает условия «зерновой сделки». Об этом Шольц 1 ноября сказал в ходе общения с согражданами в городе Гифхорн (Нижняя Саксония), которое транслировалось на сайте федерального правительства.
По словам немецкого канцлера, киевский режим и Россия «являются крупнейшими экспортёрами прежде всего пшеницы и соответствующих продуктов, в том числе удобрений».
Шольц вновь выразил озабоченность тем, что Россия «снова ставит под сомнение» зерновой коридор.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что рассмотрение вопроса о возвращении России к «зерновой сделке» в рамках «Черноморской инициативы» возможно только после расследования атак на инфраструктуру и корабли Черноморского флота в Севастополе и получения от Киева реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.
Читайте также: Путин подтвердил готовность России безвозмездно поставлять зерно в Африку
Читайте ранее в этом сюжете: Путин сообщил Эрдогану условия возвращения России к «зерновой сделке»