Берлин, 2 ноября, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недостоверности утверждения президента России Владимира Путина о том, что экспорт российского зерна и удобрений на мировые рынки до сих пор якобы не разблокирован Западом, что нарушает условия «зерновой сделки». Об этом Шольц 1 ноября сказал в ходе общения с согражданами в городе Гифхорн (Нижняя Саксония), которое транслировалось на сайте федерального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По словам немецкого канцлера, киевский режим и Россия «являются крупнейшими экспортёрами прежде всего пшеницы и соответствующих продуктов, в том числе удобрений».

Олаф Шольц «Поэтому, пожалуй, очень важно воспользоваться случаем ещё раз, чтобы сказать, что экспорт пшеницы, ячменя и всего прочего, что производится на [территории б. УССР], а также в России, никогда не подпадал под санкции… как утверждает Путин… Необходимо сказать, что на российское зерно нет санкций, его можно экспортировать по всему миру».

Шольц вновь выразил озабоченность тем, что Россия «снова ставит под сомнение» зерновой коридор.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что рассмотрение вопроса о возвращении России к «зерновой сделке» в рамках «Черноморской инициативы» возможно только после расследования атак на инфраструктуру и корабли Черноморского флота в Севастополе и получения от Киева реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.

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