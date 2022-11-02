Вашингтон, , 01:01 — REGNUM Госдеп США выделил $47,6 млн американской компании Tetra Tech на подготовку саперов для киевского режима. Об этом сообщила пресс-служба американского Госдепартамента.

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По данным ведомства, средства выделили еще 30 сентября. Предполагается, что Tetra Tech будет готовить специалистов по разминированию территории, а также закупит для этого необходимые инструменты. Утверждается, что эти специалисты будут якобы заниматься поиском и обезвреживанием мин на территории бывш. УССР. Всего на эти цели в 2022 финансовом году Госдеп США намерен выделить $91 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, к 1 ноября саперы МЧС Донецкой Народной Республики обезвредили более 1,163 тыс. различных боеприпасов. Они обследовали более 20 гектаров земли и 3,5 тыс. квадратных метров различных помещений.