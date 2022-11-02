Ливерпуль, Великобритания, , 01:01 — REGNUM 1 ноября в «Ливерпуле» на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа обыграл «Наполи» Лучано Спаллетти. Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

Мохаммед Салах Дмитрий Голубович

Первый мяч на 85-й минуте встречи забил 30-летний фланговый нападающий сборной Египта Мохамед Салах. В конце компенсированное время вышедший на замену уругвайский форвард Дарвин Нуньес удвоил преимущество «мерсисайдцев» — 2:0.

Желтые карточки получили Ибраима Конате, Трент-Александер-Арнольд и Дарвин Нуньес. Матч обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Ассистенты главного судьи — Гиттельманн Кристиан и Марк Борш.

Составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Цимикас, Конате, Александер-Арнольд (Рэмзи, 84’), Фабиньо, Тьяго (Байчетич, 87’), Милнер (Эллиотт, 48’), Фирмино (Карвалью, 87’), Салах, Джонс (Нуньес, 73’).

«Наполи»: Мерет, Мин Джэ, Оливейра, Ди Лоренцо, Эстигор, Лоботка (Зелиньский, 83’), Замбо-Ангисса, Ндомбеле (Распадори, 88’), Осимхен (Симеоне, 88’), Политано (Лосано, 70’), Кварацхелия (Эльмас, 83’).

«Ливерпуль», одержав пятую победу, набрал 15 очков и завершил групповой этап на втором месте в группе A. «Наполи» с тем же количеством очков остался на первой позиции из-за лучшего результата по сумме двух матчей с «мерсисайдцами».