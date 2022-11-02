Денвер, США, 2 ноября 2022, 01:01 — REGNUM Как минимум один человек погиб, ещё четверо пострадали в результате стрельбы в городе Денвере в американском штате Колорадо. Об этом 1 ноября сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.
Отмечается. что о стрельбы в полицию сообщили очевидцы. По прибытию на место происшествия сотрудниками полиции были обнаружены пять пострадавших. Все раненые были госпитализированы, одного человека спасти не удалось.
Подозреваемый в стрельбы с места происшествия скрылся. Информация о личностях погибшего и о состоянии пострадавших не сообщается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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