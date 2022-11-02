Денвер, США, , 01:01 — REGNUM Как минимум один человек погиб, ещё четверо пострадали в результате стрельбы в городе Денвере в американском штате Колорадо. Об этом 1 ноября сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

Стрельба Lisa Roe

Отмечается. что о стрельбы в полицию сообщили очевидцы. По прибытию на место происшествия сотрудниками полиции были обнаружены пять пострадавших. Все раненые были госпитализированы, одного человека спасти не удалось.

Подозреваемый в стрельбы с места происшествия скрылся. Информация о личностях погибшего и о состоянии пострадавших не сообщается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о перестрелке в Чикаго, в результате которой были ранены 14 человек.

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