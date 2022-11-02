Мюнхен, Германия, , 00:58 — REGNUM 26-летний универсальный защитник сборной Франции по футболу Бенжамен Павар с оценкой 8.19 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Интер» (2:0).

Бенжамен Павар Кирилл Венедиктов soccer.ru

В матче с «нерадзурри» французский футболист отметился одним забитым мячом, пятью успешными отборами и двумя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач Павара составила 94%.

В текущем сезоне Бенжамен Павар принял участие в 18 матчах за мюнхенскую команду во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и получил две желтые карточки. За «Баварию» защитник выступает с 1 июля 2019 года после перехода из «Штутгарта» за 35 миллионов евро.