Мюнхен, Германия, 2 ноября, 2022, 00:55 — ИА Регнум. 1 ноября в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» «Бавария» в матче последнего 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 одержала уверенную победу над миланским «Интером» со счетом 2:0.

ФК Бавария Мюнхен

Первый мяч на 32-й минуте встречи забил универсальный защитник сборной Франции Бенжамен Павар после передачи Йозуа Киммиха — 1:0. На экваторе второй половины 33-летний камерунский форвард Эрик Шупо-Мотинг удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Статистика матча («Бавария»/ «Интер»)

Удары 22/6

Удары в створ 8/3

Владение 60%/40%

Угловые 4/4

Нарушения 14/12

Составы команд:

«Бавария»: Ульрайх, Павар, Станишич, Упамекано (Дэвис, 46’), Мазрауи (Мусиала, 66’), Киммих, Забитцер, Коман (Ваннер, 77’), Мане (Гнабри, 66’), Гравенберх, Шупо-Мотинг (Тель, 73’).

«Интер»: Онана, Белланова, Госенс, Ачерби, де Врей (Шкриниар, 76’), Дармиан, Гальярдини (Чалханоглу, 60’), Асллани, Барелла (Мхитарян, 60’), Корреа (Карбони, 76’), Мартинес (Джеко, 60’).

«Бавария», одержав шестую победу подряд и набрав 18 очков, завершила групповой этап на чистом первом месте. «Интер» с десятью очками вышел в плей-офф еврокубка со второй позиции.