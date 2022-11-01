Сан-Франциско, США, 2 ноября, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск, ставший новым владельцем Twitter, предложил ввести систему платной верификации учетных записей в социальной сети. Об этом он заявил в своем микроблоге в Twitter.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Нынешняя система лордов и крестьян для тех, у кого есть «голубая метка» или её нет, — полная ерунда», — заявил он.

В качестве альтернативы Маск предложил ввести ежемесячную оплату в размере $8 за подтвержденную учетную запись.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый владелец Twitter Илон Маск распустил совет директоров компании, а также привлек более 50 сотрудников со своего другого предприятия Tesla. Также из Twitter ушла глава отдела рекламы Сара Персонетте.