Пльзень, Чехия, 2 ноября, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» в матче последнего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА одержала победу над чешской «Викторией». Игра, проходившая 1 ноября в Пльзени на стадионе «Дусан Арена», завершилась со счетом 2:4.

«Барселона»

Забитыми мячами в составе «сине-гранатовых» отметились Маркос Алонсо (6’ Ансумане Фати), Ферран Торрес (44’ Хорди Альба, 54’ Рафинья) и Пабло Торре (75’ Рафинья). Оба гола хозяев забил 27-летний чешский нападающий Томаш Хоры (52’ пенальти, 63’ Адам Влканова).

Желтые карточки получили Гави, Моду Н’Диайе, Пабло Торре и Ферран Торрес. Матч обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску. Ассистенты главного судьи — Раду Гингуляк и Мирча Григориу.

Составы команд:

«Виктория»: Станек, Гейда, Перница, Емелька (Гавель, 58’), Голик, Пиларж (Кронус, 88’), Калвах (Чермак, 79’), Йирка, Влканова, Н’Диайе (Буча, 58’), Хоры (Бэсси, 79’).

«Барселона»: Пенья, Бельерин, Пике, Алонсо, Альба (Бальде, 57’), Кессье (Касадо, 67’), Гави, Торре (Санс, 77’), Фати, Торрес, Рафинья (Дембеле, 77’).

«Барселона», одержав вторую победу и набрав семь очков, осталась на третьей позиции в турнирной таблице группы C. «Виктория» без очков завершила групповой этап на последнем месте.