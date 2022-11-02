Йошкар-Ола, , 00:47 — REGNUM За девять месяцев текущего года в Марий Эл было зарегистрировано 67 случаев «мышиной лихорадки» (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом), один из которых — у ребенка в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Подчеркивается, что эпидситуация по мышиной лихорадке остается напряженной.

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Показатель заболеваемости зарегистрирован на 9,9 на 100 тыс. населения. Это почти в три раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, однако меньше на 31,1%, чем в среднем за многолетний период. Случаи заболевания фиксировались на 12 из 17

В сентябре от геморрагической лихорадки пострадали 16 жителей республики. Показатель заболеваемости составил 2,4 на 100 тыс. населения, что в 5,3 раза больше, чем в сентябре 2021 года, и на 5,9% меньше по сравнению со среднемноголетним уровнем.

В сентябре наибольшее число заражений выявлено в Йошкар-Оле, также фиксировались случаи мышиной лихорадки в Медведевском, Моркинском, Мари-Турекском и Параньгинском районах. В целом случаи заболевания фиксировались на 12 из 17 административных территорий республики, среди которых также лидирует Йошкар-Ола.

Напомним, ранее управление предложило минздраву республики проводить барьерную дератизацию вокруг неблагополучных по данному заболеванию населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека скончались от мышиной лихорадки в 2022 году в Башкирии. За восемь месяцев текущего года в Башкирии мышиной лихорадкой всего заболело 1106 человек. 82% заболевших — это взрослые жители в возрасте от 20 до 60 лет, при этом 70% из них являются мужчинами.

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