Йошкар-Ола, 2 ноября, 2022, 00:47 — ИА Регнум. За девять месяцев текущего года в Марий Эл было зарегистрировано 67 случаев «мышиной лихорадки» (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом), один из которых — у ребенка в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Подчеркивается, что эпидситуация по мышиной лихорадке остается напряженной.

Сайт Хопёрского заповедника hoperzap.ru Желтогорлая мышь

Показатель заболеваемости зарегистрирован на уровне 9,9 на 100 тыс. населения. Это почти в три раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, однако меньше на 31,1%, чем в среднем за многолетний период.

В сентябре от геморрагической лихорадки пострадали 16 жителей республики. Показатель заболеваемости составил 2,4 на 100 тыс. населения, что в 5,3 раза больше, чем в сентябре 2021 года, и на 5,9% меньше по сравнению со среднемноголетним уровнем.

В сентябре наибольшее число заражений выявлено в Йошкар-Оле, также фиксировались случаи мышиной лихорадки в Медведевском, Моркинском, Мари-Турекском и Параньгинском районах. В целом случаи заболевания фиксировались на 12 из 17 административных территорий республики, среди которых также лидирует Йошкар-Ола.

Напомним, ранее управление предложило минздраву республики проводить барьерную дератизацию вокруг неблагополучных по данному заболеванию населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека скончались от мышиной лихорадки в 2022 году в Башкирии. За восемь месяцев текущего года в Башкирии мышиной лихорадкой всего заболели 1106 человек. 82% заболевших — это взрослые жители в возрасте от 20 до 60 лет, при этом 70% из них являются мужчинами.

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