Киев, 2 ноября, 2022, 00:34 — ИА Регнум. В городе Киеве изучают вариант открытия примерно 1 тысячи пунктов обогрева в случае полного отсутствия электроэнергии, а также воды и теплоснабжения, написал в своем телеграм-канале киевский мэр Виталий Кличко.

Иван Шилов ИА REGNUM Холод

По его словам, речь идет о худшем сценарии развития событий. Кличко утверждает, что такие пункты уже подготавливают к подобной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте Владимира Зеленского была распространена информация о том, что серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры на территории бывш. УССР, которую контролирует нацистский киевский режим. 31 октября после взрывов на объектах в Киеве 80% потребителей города остались без света. Электроснабжение было восстановлено 1 ноября.