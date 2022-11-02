Киев, , 00:29 — REGNUM Сирена воздушной тревоги прозвучала в четырёх регионах на территории бывшей УССР. Об этом 1 ноября свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры б. УССР.

Тревога

По данным карты, сигнал воздушной тревоги объявлен в Харьковской и Днепропетровской областях объявили в 23:29 мск, в Полтавской в 23:34 мск, в Сумской — в 23:39 мск. Жителей регионов попросили проследовать в укрытия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге на территории всей б. УССР.

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