Мадрид, , 00:28 — REGNUM 31-летний фланговый нападающий мадридского «Реала» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Об этом 1 ноября сообщает издание Defensa Central.

Эден Азар (сс) Дмитрий Садовников. soccer.ru

По информации источника, в подписании бельгийца заинтересована «Астон Вилла» из Бирмингема. В своей команды футболиста хочет видеть главный тренер «львов» Унаи Эмери.

Действующее соглашение Эдена Азара с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Азар сыграл лишь в шести матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.