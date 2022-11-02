Ливерпуль, Великобритания, , 00:23 — REGNUM 24-летний фланговый атакующий защитник «Ливерпуля» и сборной Англии по футболу Трент Александер-Арнольд стал самым молодым игроком в истории «мерсисайдцев», сыгравшим в 50 матчах Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает издание Opta.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

За взрослую команду «Ливерпуля» Александер-Арнольд дебютировал в 2016-м году, выйдя в стартовом составе «мерсисайдцев» на матч Кубка Лиги с лондонским «Тоттенхэмом». В текущем сезоне на счету футболиста три гола в 17 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Действующее соглашение Александера-Арнольда с «Ливерпулем» рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает англичанина в 80 миллионов евро.