Баку, 2 ноября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Россия и Иран смогли поставить Турцию и Азербайджан в такое положение, что тем совершенно не выгодно затевать новый конфликт в Закавказье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbadМикаэл Бадалян.

Kremlin.ru Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян на переговорах в Сочи

Владимир Путин в спайке с Ираном припугнули Ильхама Алиева. Те военные учения, которые проводились у границ Азербайджана, а Иран подтянул туда 130-ти тысячную армию, они очень сильно напугали Алиева. Сегодня именно Алиев отказывается подписывать европейский вариант мирного договора. И поэтому Никол Пашинян не представляет сейчас ни для кого никакого интереса, так как его подпись и его решения вообще не имеют ни малейшего значения. Алиев же находится в довольно непростом положении. Ему показали, что Иран готов полноценно вступить в конфликт, причём настолько, что для Азербайджана всё может плачевно закончиться. Алиев это понимает, он не дурак, и он не будет делать из Азербайджана поле битвы в угоду Западу. А Путин тоже не будет загонять Алиева в угол. Турция сегодня же не вступит в конфликт потому, что в 2023 году у Реджепа Тайипа Эрдогана предстоят выборы, и для него сейчас самое важное — наладить экономическую ситуацию в стране, которая сейчас совсем не простая. Официальная инфляция в Турции превысила 70%, неофициальная — 300−400%, потому у Эрдогана крайне низкий рейтинг. Но у него есть сейчас контакты с обоими полюсами ‑ и с Россией, и с Западом. Сегодня Турция становится газовым хабом, сегодня аффилированные с Эрдоганом компании скупают различные виды топлива из России, а затем втридорога продают их в Европе. Микаэл Бадалян в спайке с Ираном припугнули. Те военные учения, которые проводились у границ Азербайджана, а Иран подтянул туда 130-ти тысячную армию, они очень сильно напугали Алиева. Сегодня именно Алиев отказывается подписывать европейский вариант мирного договора. И поэтомуне представляет сейчас ни для кого никакого интереса, так как его подпись и его решения вообще не имеют ни малейшего значения. Алиев же находится в довольно непростом положении. Ему показали, что Иран готов полноценно вступить в конфликт, причём настолько, что для Азербайджана всё может плачевно закончиться. Алиев это понимает, он не дурак, и он не будет делать из Азербайджана поле битвы в угоду Западу. А Путин тоже не будет загонять Алиева в угол. Турция сегодня же не вступит в конфликт потому, что в 2023 году упредстоят выборы, и для него сейчас самое важное — наладить экономическую ситуацию в стране, которая сейчас совсем не простая. Официальная инфляция в Турции превысила 70%, неофициальная — 300−400%, потому у Эрдогана крайне низкий рейтинг. Но у него есть сейчас контакты с обоими полюсами ‑ и с Россией, и с Западом. Сегодня Турция становится газовым хабом, сегодня аффилированные с Эрдоганом компании скупают различные виды топлива из России, а затем втридорога продают их в Европе.

Напомним, что 31 октября и 1 ноября Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели трёхстороннюю встречу в Сочи.