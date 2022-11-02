Мадрид, , 00:16 — REGNUM 31-летний нападающий «Атлетико» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн прокомментировал вылет «матрасников» из еврокубков после поражения от «Порту» в заключительном шестом туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Антуан Гризманн (сс) DSanchez17

«Мы не заслужили права выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов или попасть в Лигу Европы. Если ты выигрываешь лишь один матч на групповом этапе, ты не получаешь ничего. Так что смирись», — цитирует Гризманна издание Movistar.

По итогам групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико», одержав лишь одну победу и набрав пять очков, занял последнее четвертое место в турнирной таблице.

В текущем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 18 матчах за «Атлетико» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.