Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 1 ноября снижением. Больше других вновь потерял Nasdaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 79,75 пункта (0,24%), до уровня 32 653,20 пункта. S&P 500 подешевел на 15,88 пункта (0,41%), до уровня 3856,10 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 97,30 пункта (0,89%), до уровня 10 890,84 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,03 (2,35%), до уровня $88,56 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 31 октября снижением на фоне продолжения «сезона» отчётности и ожидания заседания ФРС.

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