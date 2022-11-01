Порту, Португалия, 2 ноября, 2022, 00:12 — ИА Регнум. 1 ноября мадридский «Атлетико» в матче последнего, 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА минимально уступило португальскому клубу «Порту» со счетом 1:2 и вылетело из еврокубков.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Забитыми мячами в составе «Порту» отметились Мехди Тареми (5’ Эванилсон) и Стивен Эуштакиу (24’ Галено). Единственный гол «матрасников» на 90+5-й минуте забил испанский голкипер португальской команды Иван Маркано, срезав мяч в свои ворота после навеса Янника Карраско.

Составы команд:

«Порту»: Кошта, Кардосо, Маркано, Пепе (Консейсау, 89’), Сануси (Венделл, 53’), Груич, Отавиньо (Боржес, 89’), Эуштакиу, Тареми, Галено (Фолья, 89’), Эванилсон (Мартинес, 81’).

«Атлетико»: Облак, Хименес, Мандава, Савич, Лусеро, Де Пауль, Витсель, Сауль (Карраско, 60’), Феликс (Кунья, 60’), Гризманн, Корреа (Барриос, 85’).

«Порту», одержав четвертую победу в группе и набрав 12 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице. «Атлетико» с пятью очками опустилось на последнюю позицию.