Мюнхен, Германия, , 00:02 — REGNUM 1 ноября в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» немецкий футбольный клуб «Бавария» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с миланским «Интером». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Свен Ульрайх, Дайо Упамекано, Йосип Станишич, Нуссаир Мазрауи, Йозуа Киммих, Марсель Забитцер, Райан Гравенберх, Кингсли Коман, Садио Мане, Эрик Шупо-Мотинг.

«Интер»: Андре Онана, Стефан де Врей, Робин Госенс, Рауль Белланова, Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Роберто Гальярдини, Кристьян Асллани, Николо Барелла, Хоакин Корреа, Лаутаро Мартинес.

Матч обслужит словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. Ассистенты главного судьи — Бранислав Ханцко и Ян Позор. Резервный арбитр — Михал Оченаш.