Ижевск, , 23:58 — REGNUM В Глазове было возбуждено уголовное дело по факту покушения на 77-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской республике.

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В совершении преступления подозревается 27-летняя внучка пострадавшей, которая обвиняется в покушении на убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью. По данным следствия, подозреваемая проживала с бабушкой, которая не могла самостоятельно передвигаться, ей требовался постоянный уход. 31 октября утром преступница, испытывая к бабушке личную неприязнь, облила женщину легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла, скрывшись с места преступления.

Пожилую женщину спас сосед, заметивший возгорание и вызвавший оперативные службы. Потерпевшая госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.

В рамках расследования уголовного дела было осмотрено место преступления, допрашиваются свидетели и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 44-летнего жителя Марий Эл обвиняют в попытке убийства трех женщин. Мужчина закрыл его сожительницу, совершеннолетнюю дочь и соседку в комнате, поджёг её, заперев дверь, и ушёл. Женщин удалось спасти, выясняются обстоятельства произошедшего.

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