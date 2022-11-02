Приштина, Сербия, , 00:02 — REGNUM Посол Германии в Косово Джон Род 1 ноября прокомментировал новый план правительства в Приштине по вопросу об автомобильных номерах, выданных сербскими властями жителям край.

Германия stux

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что политика Приштины в целом соответствует Брюссельским соглашениям, заключенным ранее Косово и Сербией.

Тем не менее, дипломат подчеркнул, что в Берлине по-прежнему считают, что следует принять во внимание рекомендацию о том, чтобы переходный период для снятия нелегальных в Косово номеров составил 12 месяцев, из которых прошли лишь два.

Род подчеркнул, что этот период также может быть использован для разрешения технических вопросов.

Посол Германии в Косово заявил, что хотел бы, чтобы представители косовских сербов предпринимали больше усилий по деэскалации напряженности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово отказались вести переговоры по сербским автомобильным номерам