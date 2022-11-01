Приштина, Сербия, 2 ноября, 2022, 00:02 — ИА Регнум. Посол Германии в Косово Джон Род 1 ноября прокомментировал новый план правительства в Приштине по вопросу об автомобильных номерах, выданных сербскими властями жителям края.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, он заявил, что политика Приштины в целом соответствует Брюссельским соглашениям, заключенным ранее Косово и Сербией.

Тем не менее дипломат подчеркнул, что в Берлине по-прежнему считают, что следует принять во внимание рекомендацию о том, чтобы переходный период для снятия нелегальных в Косово номеров составил 12 месяцев, из которых прошли лишь два.

Род подчеркнул, что этот период также может быть использован для разрешения технических вопросов.

Посол Германии в Косово заявил, что хотел бы, чтобы представители косовских сербов предпринимали больше усилий по деэскалации напряженности.