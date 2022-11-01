Ливерпуль, Великобритания, 1 ноября, 2022, 23:55 — ИА Регнум. 1 ноября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа сыграет с «Наполи» Лучано Спаллетти. Матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 начнется в 23:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Матч обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Ассистенты главного судьи — Гиттельманн Кристиан и Марк Борш. Резервный арбитр — Мартин Петерсен.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Константинос Цимикас, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Джеймс Милнер, Тьяго Алькантара, Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Кертис Джонс.

«Наполи»: Алекс Мерет, Ким Мин Джэ, Матиас Оливейра, Джованни Ди Лоренцо, Лео Эстигор, Танги Ндомбеле, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Станислав Лоботка, Маттео Политано, Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия.