Приштина, Сербия, 1 ноября, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Вице-премьер Косоко Бесник Бислими, возглавляющий переговорную команду Приштины в диалоге с Белградом, заявил, что требование о замене автомобильных номеров, которые Сербия выдавала жителям Косово, больше не может рассматриваться в качестве предмета переговоров.

Mf.rks-gov.net] Бесник Бислими

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бислими выразил надежду на то, что реализация постановления правительства Косово о переоформлении этих автомобилей пройдет успешно, без необходимости штрафовать граждан.

С 1 по 20 ноября лица с нелегальными в Косово номерами будут получать выговор, а с 21 ноября по 21 января — штрафы в размере 150 евро.

С 21 января по 21 апреля нарушители будут получать временные номера для использования поверх запрещенных, однако с 21 апреля автомобили будут изыматься как не имеющие регистрации.

В период с 1 ноября по 21 апреля населению будет предоставляться возможность для перерегистрации автомобилей, но уже не в льготном порядке, как это было с 1 сентября по 31 октября. Перерегистрация автомобиля будет проходить с уплатой акциза, налога на добавленную стоимость и импортного налога. Например, за перерегистрацию автомобиля стоимостью 7000 евро с объемом двигателя до 2 литров придется заплатить 2558 евро.