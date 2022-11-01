Ижевск, 1 ноября, 2022, 23:51 — ИА Регнум. В Удмуртии вынесен приговор в отношении 65-летнего местного жителя, который обвинялся по статьям об убийстве и угрозе убийства. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Установлено, что в январе текущего года между обвиняемым и сыном его супруги произошел конфликт после совместного употребления спиртного. В ходе конфликта мужчина нанес сыну супруги множественные ножевые ранения. Рядом находился несовершеннолетний сын потерпевшего, который просил прекратить нападать на его отца. Однако пожилой мужчина пригрозил ему убийством, демонстрируя при этом нож. Потерпевший от полученных ран скончался на месте происшествия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, СУ СКР по Алтайскому краю 9 июня известил о завершении расследования уголовного дела по факту жестокого убийства матери пятерых детей, замаскированное под безвестное исчезновение. Также выяснилось, что свидетелем убийства оказалась дочь злоумышленника, и что девочка на протяжении трех лет подвергалась сексуальному насилию.

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