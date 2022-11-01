Тирана, , 23:53 — REGNUM Агентство по прозрачности цен Албании 1 ноября снизило потолок цен на энергоносители в стране.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стоимость литра нефти снизилась до 236 леков, или 1,98 евро, стоимость литра газа снизилась до 77 леков, или 0,64 евро. Стоимость литра бензина составит 196 леков, или 1,64 евро.

Отметим, что стоимость литра нефти в стране за полтора месяца выросла на 15 евроцентов.

Новый потолок цен был введен в 18:00 по местному времени. С 12 октября потолок цен не менялся.

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