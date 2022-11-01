Тирана, 1 ноября, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Агентство по прозрачности цен Албании 1 ноября снизило потолок цен на энергоносители в стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стоимость литра нефти снизилась до 236 леков, или 1,98 евро, стоимость литра газа снизилась до 77 леков, или 0,64 евро. Стоимость литра бензина составит 196 леков, или 1,64 евро.

Отметим, что стоимость литра нефти в стране за полтора месяца выросла на 15 евроцентов.

Новый потолок цен был введен в 18:00 по местному времени. С 12 октября потолок цен не менялся.