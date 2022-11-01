Скопье, , 23:47 — REGNUM Македонская оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ 1 ноября внесла в парламент законопроект об отмене налога на добавочную стоимость (НДС) на продукты питания в выходные дни на срок до 30 апреля.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в оппозиции считают шаги правительства по борьбе с продовольственной инфляцией недостаточными, а их действия — запоздалыми.

Оппозиционеры также анонсировали внесение законопроекта об отмене НДС для дров.

Депутат парламента Северной Македонии Дафина Стояновска заявила, что закон позволит снизить цены на продукты питания на 5%.