Скопье, 1 ноября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Македонская оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ 1 ноября внесла в парламент законопроект об отмене налога на добавочную стоимость (НДС) на продукты питания в выходные дни на срок до 30 апреля.

ru.torange.biz Продукты

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в оппозиции считают шаги правительства по борьбе с продовольственной инфляцией недостаточными, а их действия — запоздалыми.

Оппозиционеры также анонсировали внесение законопроекта об отмене НДС для дров.

Депутат парламента Северной Македонии Дафина Стояновска заявила, что закон позволит снизить цены на продукты питания на 5%.