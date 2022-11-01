Ижевск, 1 ноября, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Индустриальный суд Ижевска признал машиниста башенного крана виновным по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Башенный кран

Установлено, что мужчина выполнял монтажные работы при строительстве 16-этажного дома, управляя башенным краном. В какой-то момент одновременно с ним над стройкой находился другой кран, державший на стропах панели для опалубки.

Осужденный допустил столкновение стрелы крана со стропами, поскольку не убедился в безопасности маневра, в результате чего рабочий, который проводил монтаж опалубки, упал с 16-го этажа.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября жители Ижевска видели в небе пару ярких вспышек. В некоторых домах и офисах были кратковременные отключения электричества. Глава города Олег Бекмеметьев объяснил, что строительным краном повредило воздушную линию 110 кВ.

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