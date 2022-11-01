Скопье, , 23:44 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 1 ноября опроверг заявления оппозиции о том, что ушедший в отставку глава департамента протокола станет послом в Москве. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что отправка посла в Москву была отложена из-за кризиса на территории б. УССР.

Буяр Османи Vlada.mk

«Мы должны были отправить посла в Москву где-то в начале года, он прошел все процедуры, но потом начались события [на территории б. УССР], и мы решили снизить уровень дипломатических отношений с Россией и не отправлять посла, а поскольку у дипломата не оказалось работы, я назначил его главой департамента протокола, и он выполняет эту функцию до сих пор», — сообщил Османи после встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

«Если и когда мы направим посла в Москву, это будет политическое решение», — добавил он.

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