Волжск, Марий Эл, 1 ноября, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Волжская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения в деятельности администрации Волжска после жалоб местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа республики.

Yarregion.ru Ремонт дорог

Было установлено, что покрытие проезжей части проезда на указанном местными жителями участке имеет дефекты в виде выбоин, проломов и трещин. После ливней на отдельных участках проезда скапливается вода, при этом необходимые водоотводные сооружения отсутствуют.

Главе администрации Волжска было внесено представление, по итогам рассмотрения которого нарушения не были устранены. Районная прокуратура обратилась в суд с требованием о принуждении мэрии города обустроить дорогу надлежащим образом. Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, администрацию Ижевска обязали до 31 декабря 2022 года отремонтировать дорогу по улице Союзной. С жалобами на состояние дороги в надзорный орган обратились местные жители. По итогам проверки было установлено, что дорожное полотно на данной улице находится в ненадлежащем состоянии, имеет значительную колейность, а также повреждения и разрушения бортового камня.

Читайте также: Суд обязал мэрию Ижевска отремонтировать одну из дорог