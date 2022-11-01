Вашингтон, 1 ноября, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Никаких контактов между Россией и США на полях саммита G20 в Индонезии не ожидается. Об этом сообщил на брифинге 1 ноября официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

U.S. Department of State Нед Прайс

«Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20», — сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать возможность контактов по теме работы посольства США в Москве и возможности увеличения численности его персонала.

Напомним, саммит «Группы двадцати» будет проходить на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» поблагодарил руководство Индонезии за приглашение на мероприятие и не исключил своего участия в нём.

Между тем на пресс-конференции 31 октября российский лидер сообщил, что пока не определился с поездками как на саммит G20, так и на саммит АТЭС, который будет проходить 18–19 ноября в Бангкоке.